İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! AFAD da uyardı

Meteoroloji'den İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada özellikle öğle saatlerinde etkili olacak olan yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara'nın kuzeybatısında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun." uyarısı yapıldı. İşte hava durumuyla ilgili son tahminler

Son dakika haberine göre İstanbullular güne bulutlu serin bir hava ve yer yer sağanak yağışlarla başladı. Meteoroloji'den ise Marmara'nın kuzeybatısı için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de oturan vatandaşların öğle saatlerinde muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:



"24.07.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri (Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi), İstanbul'un Avrupa Yakasının batı kesimlerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



HAVA DURUMUYLA İLGİLİ METEOROLOJİ'DEN YAPILAN SON TAHMİNLER



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.



AFAD DA UYARDI



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da önemli bir uyarı geldi.



Uyarıda, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara'nın kuzeybatısında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun." denildi.







HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İL İL HAVA DURUMU (24 TEMMUZ ÇARŞAMBA BUGÜN)



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu



BAYBURT °C, 29°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları yer yer 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege açıklarında yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, gece kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz' de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.