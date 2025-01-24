İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

2024 yılı "Avrupa Havacılığına Genel Bakış" raporu, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından açıklandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında bir önceki yıla göre uçuş sayısı yüzde 2 arttı. 2024'te İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1401 uçuş gerçekleştirildi.

Böylece İstanbul Havalimanı üst üste üçüncü yılı zirvede tamamladı.

En çok uçuşun gerçekleştiği havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1336 seferle Amsterdam Schiphol, 1302 seferle de Londra Heathrow havalimanları izledi.

Raporda, havayolu şirketlerinin uçuş rakamlarına da yer verildi. Türk Hava Yolları, 2024'te günlük ortalama 1435 sefer gerçekleştirerek Avrupa'da üçüncü sırada yer aldı.

Rapora göre, ülke bazlı olarak havalimanlarından gerçekleştirilen günlük ortalama 3 bin 140 uçuşla Türkiye, Avrupa'da en çok sefer gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı.