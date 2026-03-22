İstanbul Havalimanı yolu 5G ile akıllanıyor: Trafik kazalarını ve buzlanmayı anında tespit edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım ağını yerli teknolojilerle modernize etmeyi hedefleyen "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Pilot bölge olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı güzergahındaki 40 kilometrelik koridorda 5G altyapı kurulumları tamamlandı. Sistem, gerçek zamanlı veri akışı sağlanarak sahada test edilecek.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. iş birliğiyle yürütülen proje, tamamen yerli ve milli bir AR-GE çalışması olarak geliştiriliyor. Kurulumların tamamlanmasıyla birlikte, otonom sürüş sistemlerine de altyapı sağlayacak uygulamanın operasyonel denemelerine başlanıyor.

40 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA 19 FARKLI NOKTAYA KURULUM YAPILDI

Bakan Uraloğlu, pilot alandaki altyapı çalışmalarının sona erdiğini belirterek uygulamanın seyahat sürelerinde önemli bir düşüş sağlayacağını ifade etti. Uraloğlu süreci şu sözlerle aktardı: “Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını tamamladık. Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz.”

TEHLİKELER ANINDA TESPİT EDİLİP SÜRÜCÜLERE BİLDİRİLECEK

Sistem sayesinde güzergah üzerinde meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne veya şerit kapama gibi durumlar anlık olarak tespit edilecek. Trafik güvenliğini ve yol konforunu en üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını belirten Uraloğlu, “Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek” ifadelerini kullandı.

Kurulan 5G altyapısının çeşitli zorlu senaryolardaki performansı da saha testleriyle ölçülecek. Elde edilen veriler doğrultusunda sistemin optimizasyonu sağlanacak. Bakan Uraloğlu test sürecinin hedeflerini şöyle anlattı: “Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz. 5G destekli akıllı ulaşım altyapımızı, farklı trafik senaryoları ve değişken hava koşulları altında kapsamlı şekilde test ederek en yüksek performansa ulaştırmayı hedefliyoruz. Elde edeceğimiz sonuçlarla sistemi daha da geliştireceğiz.”

SİSTEMİN MERKEZİNDE YERLİ YAZILIM YER ALACAK

Karayolu altyapısı inşa edilirken teknolojik gelişmelerin ve küresel trendlerin dikkate alındığını vurgulayan Uraloğlu, araçların otonom sürüş sistemleri için gelişen altyapıyı hazır hale getirdiklerinin altını çizdi. Kullanılacak platformların önemine değinen Uraloğlu, “Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezi’nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması’nı da devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Projenin yazılım ve veri analizi aşamasında Türksat tarafından geliştirilen sistemler kullanılacak. Sistemin kalbi konumunda olacak AUS Merkezi Yazılım Platformu, iş zekası ve karar destek sistemi barındıracak. Yüzlerce sensörden toplanan veriler bu merkezde analiz edilerek karayollarındaki güvenlik ve verimlilik artırılacak. Ayrıca, yine Türksat tarafından geliştirilen Karayolları Mobil Uygulaması üzerinden vatandaşlar anlık trafik ve güvenlik bilgilerine doğrudan erişebilecek.