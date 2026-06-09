İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Kemerburgaz'da minibüs ile kamyonet çarpıştı

Eyüpsultan ilçesi sınırlarında yer alan Kemerburgaz Havalimanı yolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle güzergahta araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin olay yerindeki kurtarma ve yol açma mesaisi devam ediyor.

MİNİBÜS VE KAMYONET ÇARPIŞTI: ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR VAR

Edinilen son dakika asayiş bilgilerine göre kaza, 9 Haziran 2026 Salı günü sabah saatlerinde Eyüpsultan Kemerburgaz Havalimanı yolu üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki bir yolcu/personel minibüsü ile ticari kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi fiziki hasar meydana gelirken, araç içindeki yolcular ve sürücüler savruldu.

ÇEVREDEKİ SÜRÜCÜLER İHBAR ETTİ: ACİL SERVİS TEYAKKUZDA

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu saniyeler içinde bildirmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk etti. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık görevlileri, minibüs ve kamyonette bulunan yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi araç başlarında gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk yardım işlemlerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanı istikametinde yeni bir kazanın yaşanmaması adına yolda güvenlik şeridi oluşturarak trafik akışını kontrollü olarak tek şeritten sağlamaya başladı. İtfaiye ve yol temizleme ekiplerinin kazaya karışan minibüs ve kamyoneti çekici vasıtasıyla kaldırma çalışmaları sürerken, kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.