İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?

1. İSTANBUL HAVALİMANI’NA ARABAYLA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Havalimanı, D20 yolu üzerinde bulunuyor ve yolun bir ucu TEM’e bağlanıyor. Yakınında da O-6 bağlantısı bulunuyor. Bu şekilde hem TEM’den hem de E5’den bağlanabiliyorsunuz. İstanbul Havalimanı’na ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

Şehrin belli başlı merkezlerinin İstanbul Havalimanı’a mesafesi ve trafik olmadığı durumda varış süresi ise şöyle:

• Beşiktaş merkez-İstanbul Havalimanı arası 40 kilometre, trafiksiz 45 dakika,

• Kadıköy merkez-İstanbul Havalimanı arası 50 kilometre, trafiksiz 1 saat,

• Sarıyer merkez-İstanbul Havalimanı arası 37 kilometre, trafiksiz 40 dakika,

• Maltepe merkez – İstanbul Havalimanı arası 63 kilometre, trafiksiz 1 saat 10 dakika.