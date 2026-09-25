İstanbul için gün verilerek uyarıldı! Cumartesi akşamı başlıyor, 7-8 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık tahmin raporuna göre, İstanbul cumartesi akşamından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul için gün verilerek uyarıldı! Cumartesi akşamı başlıyor, 7-8 gün sürecek
Yayınlanma:

 Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentte yaklaşık 7-8 gün boyunca aralıksız sürmesi beklenen yağışlı bir döneme girildiğini belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

PAZARDAN İTİBAREN ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN

Prof. Dr. Orhan Şen'in yaptığı değerlendirmeler ve hava durumuna ilişkin öne çıkan detaylar:

Yağışların Süresi: İstanbul'da cumartesi akşamı başlaması beklenen yağışların günler boyunca etkisini sürdüreceği ve yaklaşık 7-8 gün boyunca devam edeceği öngörülüyor.

Uzman Uyarısı: Vatandaşları dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyaran Şen, "Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın" diyerek önlem alınmasını istedi.

Sıcaklık Düşüşü: Yağışlı havanınlıkla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacağı, termometrelerin 20 derecenin altına gerileyeceği ifade edildi.

Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak HaritasıHafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! Meteoroloji’den İl İl Sağanak HaritasıYurt
sağanak yağış Hava durumu
Günün Manşetleri
DEAŞ'a yönelik 28 ilde şafak operasyonu!
Sosyal medyadaki fon yalanına resmi dille yalanlama!
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga!
Emlak ilanlarında devrim niteliğinde karar
Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar casusluk yazılımıyla sorgul
Fon soruşturmasında operasyonlar sürüyor!
Avrupa'da Batı Nil virüsü kabusu!
MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor!
Çok Okunanlar
1 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 1 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor!
Altın fiyatlarında sert düşüş! 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında sert düşüş! 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar?
İndirimin ardından motorine zam yağdı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları İndirimin ardından motorine zam yağdı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları
Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!