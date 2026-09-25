İstanbul için gün verilerek uyarıldı! Cumartesi akşamı başlıyor, 7-8 gün sürecek

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentte yaklaşık 7-8 gün boyunca aralıksız sürmesi beklenen yağışlı bir döneme girildiğini belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

PAZARDAN İTİBAREN ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN

Prof. Dr. Orhan Şen'in yaptığı değerlendirmeler ve hava durumuna ilişkin öne çıkan detaylar:

Yağışların Süresi: İstanbul'da cumartesi akşamı başlaması beklenen yağışların günler boyunca etkisini sürdüreceği ve yaklaşık 7-8 gün boyunca devam edeceği öngörülüyor.

Uzman Uyarısı: Vatandaşları dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyaran Şen, "Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın" diyerek önlem alınmasını istedi.

Sıcaklık Düşüşü: Yağışlı havanınlıkla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacağı, termometrelerin 20 derecenin altına gerileyeceği ifade edildi.