İstanbul için kar uyarısı: Valilik o ilçeleri tek tek sayıp uyardı
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen soğuk hava dalgası ve kar yağışına ilişkin yeni bir duyuru yayınladı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde görülen kar geçişlerinin ardından İstanbul Valiliği, beklenen yeni yağış dalgası için resmi bir açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, mevcut yağışlı sistemin gün içinde kısa bir mola vereceği ancak akşam saatlerinde form değiştireceği belirtildi.
Yapılan değerlendirmede, "İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Kar yağışının asıl etkisini göstereceği zaman dilimi ise şu sözlerle aktarıldı: "Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir."
İŞTE BEYAZ ÖRTÜNÜN BEKLENDİĞİ İLÇELER
Valilik, kar yağışının özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve kuzey hattında hayatı zorlaştırabileceğine işaret etti.
Açıklamada, karın yerde tutacağı bölgeler açıkça sıralandı:
"Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir."
Yetkililer, "Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" çağrısında bulundu.