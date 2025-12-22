İstanbul için korkutan senaryo masada: Uzman isim 'hazır olun' diyerek uyardı!

"Ancak: En doğru tahminler bile %60 doğruluğun üzerine çıkamaz. Bilimsel algoritmalar doğayı birebir yansıtamaz; deprem parametreleri zaman ve mekâna bağlı olarak değişir. İstanbul’un deprem riski (can ve mal kaybı), deprem tehlikesinden (depremin olma olasılığı) çok daha yüksektir."