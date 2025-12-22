İstanbul için korkutan senaryo masada: Uzman isim 'hazır olun' diyerek uyardı!
ABD basınında yer alan ve İstanbul için felaket senaryolarını gündeme getiren makalenin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik bir çıkış geldi. Bektaş, bilimsel modellerdeki değişime ve geçmişte yaşanan sarsıntıya dikkat çekerek net konuştu.
ABD merkezli New York Times gazetesinde yer alan ve prestijli bilim dergisi Science'ta yayımlanan bir araştırmaya dayandırılan haber, İstanbul gündemine bomba gibi düştü.
Söz konusu çalışmada İstanbul’da şiddetli bir deprem yaşanabileceğine dair değerlendirmelerin yer alması, kısa sürede kamuoyunda endişe yarattı.
Tartışmaların büyümesi üzerine Türk deprem uzmanlarından peş peşe açıklamalar geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Osman Bektaş'ın analizi ise dikkat çekti.
7'DEN BÜYÜK DEPREME HAZIR OLUN
Prof. Dr. Bektaş, yaptığı açıklamada İstanbul'un 7'den büyük depremlere karşı mutlak suretle hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.
Bektaş, analizinde özellikle 23 Nisan günü yaşanan sarsıntıya atıfta bulunarak, bu depremin bölgedeki fay hattının kırılma modeline dair önemli veriler sunduğunu belirtti.
RİSK, TEHLİKEDEN ÇOK DAHA YÜKSEK
2004 yılından sonra elde edilen bilimsel verilerin, Ana Marmara Fayı’nın davranışına ilişkin algıyı değiştirdiğini vurgulayan Bektaş, beklentinin “tek parçalı ve 7’den büyük deprem” modelinden, “çok parçalı ve 7’den küçük depremler” modeline evrildiğini ifade etti. Ancak doğanın her zaman modellere uymayabileceğini hatırlatan Bektaş, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak: En doğru tahminler bile %60 doğruluğun üzerine çıkamaz. Bilimsel algoritmalar doğayı birebir yansıtamaz; deprem parametreleri zaman ve mekâna bağlı olarak değişir. İstanbul’un deprem riski (can ve mal kaybı), deprem tehlikesinden (depremin olma olasılığı) çok daha yüksektir."
Bektaş, 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonuçlarının, bilim dünyasında tartışılan "çok parçalı kırılma modelini" destekler nitelikte olduğunu vurguladı.