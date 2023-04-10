İstanbul için kritik uyarı: 58 saat boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güne yağışlı hava ile başlayan İstanbul için son tahminleri paylaştı. Hava sıcaklıkların 10 dereceye kadar düştüğü kentte yağışlar 58 saat boyunca devam edecek.

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İstanbul için kritik uyarı: 58 saat boyunca sürecek - Resim: 1 1 5

Nisan ayının ortasında yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkili olması beklenen İstanbul'da yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi. 

İstanbul için kritik uyarı: 58 saat boyunca sürecek - Resim: 2 2 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ise yağışların 12 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi. 

İstanbul için kritik uyarı: 58 saat boyunca sürecek - Resim: 3 3 5

Yaklaşık  58 saat sürecek yağış ve 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkların ardından perşembe günü itibariyle bahar havası yeniden hissedilecek. 

İstanbul için kritik uyarı: 58 saat boyunca sürecek - Resim: 4 4 5

Hava sıcaklıklarının hafta sonu 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor.