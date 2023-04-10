İstanbul için kritik uyarı: 58 saat boyunca sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güne yağışlı hava ile başlayan İstanbul için son tahminleri paylaştı. Hava sıcaklıkların 10 dereceye kadar düştüğü kentte yağışlar 58 saat boyunca devam edecek.
Nisan ayının ortasında yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkili olması beklenen İstanbul'da yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ise yağışların 12 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.
Yaklaşık 58 saat sürecek yağış ve 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkların ardından perşembe günü itibariyle bahar havası yeniden hissedilecek.
Hava sıcaklıklarının hafta sonu 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor.