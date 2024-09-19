İstanbul ile Ankara arası 80 dakikaya mı inecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi için tarih verdi. Projenin 2034'te tamamlanacağını ve mesafenin 80 dakikaya ineceğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul ile Ankara arası 80 dakikaya mı inecek?
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada Ankara ile İstanbul arasına yapılacak Süper Hızlı Tren Projesi'nin çalışmalarına başlandığını duyurdu. Uraloğlu projenin 2034 yılında tamamlanacağını belirtti.

YENİ YOL VE HIZLI TREN HATTI

Uraloğlu "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi devam ediyor. 312 kilometre civarında. Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hattı devam ediyor hızlı tren projesi anlamında. Ankara-İstanbul'u sordunuz. O biraz daha hızlı olacak inşallah. Ankara ile İstanbul arasında ihtiyaç nedir? Neye ihtiyaç duyuluyor? Aşağı yukarı 30 milyona yakın bir insanın yerleştiği bölgenin seyahat ihtiyacından bahsediyoruz. Önümüzdeki 10 yılda demir yolu ve kara yolunun kapasitelerinin yetmeyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında hem bir yeni otoyol hem de yeni bir hızlı tren hattı inşa edelim istiyoruz" ifadesini kullandı.

'80 DAKİKADA GİTMİŞ OLACAĞIZ'

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'ne ilişkin bilgi vererek "Ankara'dan İstanbul'a 350 kilometre saat hızla giden süper hızlı tren projesinin çalışmalarını başlattık. Hayata geçirdiğimiz zaman 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitmiş olacağız inşallah" dedi.

Projenin tamamlanacağı tarihe ilişkin soruya Uraloğlu "Sonuç odaklıyız. Projesinin şekillenmesi net şekilde nereden bakarsanız 2-3 yıl sürer. Yapımına 2-3 yıl sonra başladığımızı düşünelim. O da yaklaşık 6-7 yıl gibi sürer. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni'ni 2034'ler gibi hayata geçiririz. Gerçek anlamda da o tarihlerde 'fizibil' olur. Bunu da kaçırmamak lazım" yanıtını verdi.

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