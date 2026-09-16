İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç zincirleme kaza! Otobüs, TIR ve 5 otomobil birbirine girdi:

5 otomobil, 1 yolcu otobüsü ve 1 TIR'ın karıştığı büyük kazada 11 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin hurdaya dönen araçlardan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: KILIÇ KAVŞAĞI'NDA CAN PAZARI

Gece karanlığında otoyolu savaş alanına çeviren kazaya ilişkin ayrıntılar netleşti:

Kaza, İstanbul–İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı mevkisi Bursa istikametinde gece saatlerinde meydana geldi.

Seyir halindeki 5 otomobil, 1 yolcu otobüsü ve 1 TIR henüz bilinmeyen bir nedenle art arda çarpışarak zincirleme kazaya yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi; otoyolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI: 11 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle hasar gören araçlarda sıkışan yaralılar için kurtarma çalışması başlatıldı:

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde araçlardan çıkarılan 11 yaralıya sağlık ekipleri olay yerinde acil müdahalede bulundu.

Yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gören 11 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale dönerken, polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.