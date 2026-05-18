İstanbul-İzmir otoyolunda yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı!

İstanbul'dan İzmir istikametine seyretmekte olan A.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Susurluk ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

25 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüste bulunan toplam 40 kişiden 25'i kazada yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.