İstanbul Kadıköy'de kızının tacize uğradığını iddia eden baba, tartıştığı kişiler tarafından linç edilmek istendi. Biri ağır 2 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 23.30 sıralarında Kadıköy Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen N.G. adlı baba, kızı ve eşiyle Güneşli Bahçe Sokağı'ndan geçerken, yol üzerindeki bir kafeteryada oturan grupla arasında tartışma çıktı.



Kızının tacize uğradığını söyleyen baba olaya tepki gösterince, saldırganlar yanlarındaki arkadaşlarıyla birlikte N.G.'yi çarşı içinde uzun süre kovaladıktan sonra bir binanın girişinde yakalayarak sandalyelerle saldırdı.



SATIR VE SANDALYELERLE VURDULAR



Saldırganlar araya giren esnafı da darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda baba N.G. ve R.A. satır ve sandalyeler ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi saldırgan şahıslar olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralılar ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı.



HAVAYA ATEŞ EDİLDİ



Görüntülerde bir grup baba G.'yi kovalıyor. Kovalama esnasında bir kişi havaya silahla ateş ediyor. N.G.'nin bir binanın kapısında saldırganlar tarafından sandalyelerle defalarca kafasına vuruluyor. Saldırıyı önlemek isteyen esnaf da saldırganlar tarafından darp ediliyor. Olaydan sonra Mühürdar Caddesi istikametine kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.





Kaynak: AA-DHA