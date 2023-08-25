İstanbul Kadıköy sahilinde 2 erkek cinsel ilişkiye girdi! Görüntüler pes dedirtti!

İstanbul Kadıköy sahilinde 2 erkek güpegündüz cinsel ilişkiye girdi. Etraftan geçen hiç kimseye aldırış etmeyen kişilerin iğrençlikleri ise kameralar yansıdı. Kayalıkların üzerinde yaşananlar sosyal medyada infial yarattı. Bu tarz olayların son günlerde sıkça tekrarlanması ise akıllara bilerek mi yapılıyor sorusunu getirdi. İşte habere ilişkin görüntüler şu şekilde!

İSTANBUL KADIKÖY SAHİLİNDE 2 ERKEK CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ! YAŞANAN REZALET KAMERALARA İŞTE BÖYLE YANSIDI!

Rahat tavırları ile etraftaki yüzlerce insanın midesini bulandıran eşcinsel ilişki görüntüleri bir anda sosyal medyada infial yarattı. Vatandaşlar isyan etti! İşte kayalıkların üzerinden Kadıköy sahilde 2 erkeğin cinsel ilişkiye girdiği görüntüler!

DAYI AYIP DEĞİL Mİ? SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTILAR

Sahilin en kalabalık alanlarından birinde kayalıkların üzerinde 2 erkeğin cinsel ilişkiye girdiği görüntüler mide bulandırdı. Videoyu çeken gencin "dayı ayıp değil mi?" sözleri ise cevapsız kaldı. Yaşanan rezalete ilişkin sosyal medya da tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

ARTIK PES DEDİRTTİ!

Son zamanlarda defalarca kez yaşanan benzer olayların giderek artıyor oluşu pes dedirtmeye başladı. Bu olayların bilerek yapılıp servis ediliyor olması da birçok kişi tarafından muhtemel olarak görünüyor. Yaşanan bu rezaletin en kısa sürede cezalandırılmasını ise vatandaşlar dört gözle bekliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!

Avrupanın en özgür ülkesi Türkiye olmalı .Hani Demokrasi, Özgürlük,Laiklik diyordunuz ya, alın size Özgürlük,Laiklik , yaşlı başlı adamlar ,Kadıköy sahilde ilişkiye giriyor (Lut Kavmi gibi). Allahım bu günakarlar için bizi helak etme.. — AhmetC (@OlcayCe45896668) August 25, 2023