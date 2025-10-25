İstanbul Kadıköy’de İETT otobüsü bariyerlere çarptı! Şoför alkollü çıktı

Kadıköy’de D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 yolcu yaralandı, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

İstanbul Kadıköy’de İETT otobüsü bariyerlere çarptı! Şoför alkollü çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Kadıköy’de, seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkisi Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan alkol testinde, otobüs şoförünün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP’den istifa eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’dan AK Parti sinyali! “Geçmeye niyetim var”CHP’den istifa eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’dan AK Parti sinyali! “Geçmeye niyetim var”Siyaset
İzmir Foça’da sel faciası! 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulunduİzmir Foça’da sel faciası! 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulunduYurt
Bartın’da can pazarı! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar varBartın’da can pazarı! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar varYurt
İETT Otobüsü alkollü
Günün Manşetleri
Hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Putin–Trump görüşmesi yapılacak mı?
Berhan Şimşek’ten ilk açıklama
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!
Valilik kararı açıkladı: Okullar o saatten sonra tatil!
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Altında düşüş devam ediyor! Altında düşüş devam ediyor!
Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştı Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştı
Ehliyeti daimi olarak iptal edildi Ehliyeti daimi olarak iptal edildi
İzmir Foça’da sel faciası! 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu İzmir Foça’da sel faciası! 70 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu