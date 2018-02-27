banner972
İstanbul metrosunda korkunç kaza
İstanbul metrosunda korkunç kaza
Sosyal medyadan tepki yağdı
Sosyal medyadan tepki yağdı
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
TGB’nin
TGB’nin "İncirlik Çuval Davası" ertelendi

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Narkotik ekipleri sabahın erken saatlerinde, Kağıthane'de önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı. Aramalarda uyuşturucu madde, bir miktar para ve tabanca ele geçirildi.

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti'nin uyuşturucu tacirlerine sabah baskınları düzenledi. Narkotip ekipleri, sabah 5.30 sularında Kağıthane'deki bazı adreslere operasyon yaptı. 

Uyuşturucu satıldığı tespit edilen adreslere yapılan operasyonlara, Özel Hareket Timleri destek verdi. Bir binanın ikinci katına giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait markete giren polisler, içeride pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Dükkan sahibi, köpeği dışarı çıkardıktan sonra ekipler aramalarına devam etti.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para, hassas terazi, bir adet tabanca ve pompalı tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul emniyet müdürlüğü #uyuşturucu operasyonu #istanbul operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.