İstanbul Emniyeti, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Narkotik ekipleri sabahın erken saatlerinde, Kağıthane'de önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı. Aramalarda uyuşturucu madde, bir miktar para ve tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'nin uyuşturucu tacirlerine sabah baskınları düzenledi. Narkotip ekipleri, sabah 5.30 sularında Kağıthane'deki bazı adreslere operasyon yaptı.



Uyuşturucu satıldığı tespit edilen adreslere yapılan operasyonlara, Özel Hareket Timleri destek verdi. Bir binanın ikinci katına giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilere ait markete giren polisler, içeride pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Dükkan sahibi, köpeği dışarı çıkardıktan sonra ekipler aramalarına devam etti.



Belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para, hassas terazi, bir adet tabanca ve pompalı tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.





ulusal.com.tr