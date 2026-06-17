İstanbul Kağıthane'de dehşet gecesi! Demir korkuluklarda kabloyla asılı erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece yarısı sokaktan geçen vatandaşların karşılaştığı feci manzara, bölgede büyük bir şok ve hüzne neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul Kağıthane'de dehşet gecesi! Demir korkuluklarda kabloyla asılı erkek cesedi bulundu
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Merkez Mahallesi'nde demir korkuluklara kabloyla asılı vaziyette bir kişinin olduğunu fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden siber ve fiziki acil durum komuta merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ve sağlık ekibi sevk edildi.

YABANCI UYRUKLU OLDUĞU TESCİLLENDİ: 33 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Resmi ve siber adli kayıtlara geçen bilgilere göre olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında yaşandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık personeli tarafından yapılan ilk fiziki muayene ve kontrollerde, asılı haldeki kişinin yaşamını yitirdiği tescillendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, siber veri tabanları ve şahsın üzerindeki belgeler vasıtasıyla kimlik tespit çalışması gerçekleştirdi. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu tescil edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIPTA NETLEŞECEK

Olay yerinde yapılan fiziki delil toplama ve siber fotoğraflama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, savcılık talimatıyla Babajanov’un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin (cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun) saptanması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü siber ve fiziki soruşturması, çevredeki güvenlik kameralarının tescil dökümanları da mercek altına alınarak titizlikle sürdürülüyor.

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