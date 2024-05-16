İstanbul karanlığa gömülecek! 17 Mayıs elektrik kesintisi bu ilçeleri vuracak
İstanbul'un bu ilçeleri ile mahalleleri adeta karanlığa gömülecek. 17 Mayıs 2024 Cuma Günü gerçekleşecek elektrik kesintisi bu ilçeleri vuracak. İşte ayrıntılar...
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1.İKİTELLİ sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BALABANDERE, ELİF sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, CAN, CANSIZ, CESUR, CİHAN, ECRİN, EFENDİ, GÖKHAN, GÖNEN, GÜLDEREN, GÜLİZAR, MESUTBEY, NARİN, NAZLICAN, NURCAN, SARIKAYA, SOHBET, SÜVARİ, TAKDİR, ZEHRA, ÇAP, ÇETİN, ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, CESUR, KADINELİ, KANARYA 1, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, UFUK, YİĞİDO sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1317., 1319., 1322., 1324., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.