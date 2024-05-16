İstanbul karanlığa gömülecek! 17 Mayıs elektrik kesintisi bu ilçeleri vuracak

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1.İKİTELLİ sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.