İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Valilik tarafından oluşturulan Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Valiliğin bugün 17.30 itibarıyla düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarında 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan vatandaşın da 13 olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibarıyla maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."





"YANDAKİ BİNANIN DURUMU RİSKLİ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çöken binanın yanındaki binanın durumunun da riskli olduğunu söyledi. Yerlikaya, enkazdaki Havva isimli bir kızın AFAD ekipleriyle konuştuğunu belirtmişti. Havva Tekgöz, 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı.



3 CANSIZ BEDEN DAHA ÇIKARTILDI

Yerlikaya, kriz merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının AFAD'ın koordinesinde son hızla devam ettiğini, sabah saatlerinde 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün yaralı olarak kurtarıldığını anımsattı.

Azra'nın bir gün önce yaralı olarak kurtarılan annesine kavuştuğunu dile getiren Yerlikaya, "Havva kızımızın bacağından ameliyatının başarılı geçtiğini söylediler. Annesinin sevinci, gerçekten görülmeye değerdi." dedi.



Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ama şimdi hayatını kaybeden 3 cansız bedene ulaştığımızı, onları aldığımızı ve hastaneye intikal ettirdiğimizi söylemek için huzurlarınıza geldim. Böylelikle maalesef hayatını kaybeden vatandaş sayımız 6'ya ulaşmış bulunmakta. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımızın kimlik tespit çalışmalarına başladık. Öğrenildikten sonra paylaşılacak. Cenab-ı Allah taksiratlarını affetsin, mekanlarını cennet etsin. Hepimizin başı sağ olsun. Geride kalan yakınları, komşuları, hepimize Allah sabırlar versin, metanet versin. Yaralı sayısı 13. Hepsini ziyaret ettik, 3'ü yoğun bakımda. 2'sinin durumu daha iyiye doğru gidiyor. Diğer hastalarımızın genel durumları, moralleri iyi. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlara, devletimize, hükümetimize, basın mensuplarına duaları var."

Enkazda çalışmaların hızla sürdüğünü, yandaki iki binanın riskini göz önünde bulundurduklarını aktaran Vali Yerlikaya, enkazda çalışanların güvenliğinin sağlanması için de her iki binanın en ufak hareketlerinin dahi lazer sistemiyle takip edildiğini vurguladı.

Vali Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli takibat başlatıldığını hatırlatarak, "Bir Başsavcı Vekili, iki savcımızın görevlendirildiğini, bugün itibariyle de çalışmaya başladıklarını biliyorum. Aynı şekilde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da idari soruşturma başlattı. Bir genel müdürümüzle az önce sahada toplantı yaptılar. Sadece yıkılan bina değil ama bu ada içerisindeki bütün yapıların her biri inceleme... Bu inceleme biliyorsunuz teknik bir inceleme, bilirkişi... Netice ne çıkarsa, neler olacağını hep beraber göreceğiz ve bunları da sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da enkaz altında halen kaç kişi olduğunu söylemenin mümkün ve doğru olmadığını belirterek, "Belli bir kattayız demek de doğru değil? Farklı usuller kullanarak AFAD, Jandarma Arama Kurtarma diğer itfaiye ekipleriyle ortak, uyum içinde devam ediyoruz." dedi.

Bir gazetecinin çevre illerden takviye ekip gönderilmesinin sebebini sorması üzerine Güllüoğlu, çalışmalar için İstanbul'da yeterli ekibin bulunduğunu bildirdi.

Güllüoğlu, sözlerini, "Onlar ihtiyaç olması halinde, takviye olmak üzere geldiler. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz çalışmalarda bu tedbir olarak yaptığımız bir şeydir. Yoksa burada bir eksiklik olduğu için, burada yeteri kadar personel olmadığı için yaptığımız bir şey değildi. Bir eksiklik olduğu için takviye gelmedi. Son vatandaşımıza ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek." diye tamamladı.



"GÖÇÜK ALTINDAN SESLER ALIYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız. 13 yaralı vatandaşımız var, hamdolsun hepsinin sağlık durumu iyi gözüküyor. 4 hastamızın durumu ciddi. Göçük altındakilere ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar. Ulaşabildikleri seslere, yaşam belirtisi gördükleri noktalara ulaşmaya çalışıyorlar​" dedi.



7 BİNA BOŞALTILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, 5 ayrı noktada kurtarma operasyonun sürdüğünü bildirdi.



Kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktada açıklama yapan Kurum, yıkılan binanın yanındaki binada da tespitler yaptıklarını belirterek, "Binanın hem zemin hem de bodrum katındaki taşıyıcı sistem olan kolon ve perdelerin yıkıldığını gördük. Birkaç kolon ve perde yıkılmış durumda." dedi.



Bu binanın etrafındaki toplam 7 binayı da emniyet amaçlı boşalttık. Çünkü emniyet amaçlı olası bir problemde o binaların da etkilenme durumu var.



Enkazdan 1 kişi daha yaralı olarak çıkartıldı.



KARTAL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Kartal Belediyesi'nden çöken binayla ilgili bilgiler paylaşıldı.



Açıklama şöyle:



"Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında;23.10.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no'lu yapı ruhsatıyla Yeşilyurt Apartmanı'nın inşaatına başlanmış.



Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş.



Binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmadığı görülmüş.



2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmıştır.



Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki;



Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı,



Bunun aksine 'İmar Barışı' olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır."



VATANDAŞLAR KRİZ MASASINA MÜRACAAT EDİYOR



Konaklama ve farklı ihtiyaçları bulunan vatandaşlar, Çakabey İmam Hatip Ortaokulundaki kriz merkezine müracaat ediyor.



Çöken binanın en yakınındaki kamu binası olan ortaokulda, İstanbul Valiliği başkanlığında toplanan kriz merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli hizmet veriyor.



Olay nedeniyle konaklama ve farklı ihtiyaçları bulunan vatandaşlar Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kriz merkezine başvuruyor.



Yıkılan ve tahliye edilen binalarda yaşayan vatandaşlara, Valilik DSİ Dragos Misafirhanesinde konaklama hizmeti sunuluyor.



Ayrıca vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ikramlarda bulunuyor, yiyecek, içecek, giysi ve bebek bezi yardımı yapılıyor.



Sağlık personeli ve ambulans da sağlık hizmeti için hazır bekletiliyor.



Bu arada, çöken binanın enkazı altında bulunanların yakınlarının bekleyişi sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli bu vatandaşlara psiko-sosyal destek veriyor.



YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU



Kimliği tespit edilen yaralı vatandaşlarımız;

1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)

2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)

4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)

5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)



İstanbul Valiliği açıklamasında "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları devam ediyor." denildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum Kartal'daki olay yerine gitti



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum olay yerinde açıklamalarda bulundu. Kurum, "Önceliğimiz vatandaşlarımızı göçük altından çıkarmak." dedi.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda.4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler.Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." diye konuştu.



İçişleri Bakanı Soylu, "Şu andaki tek gayretimiz ve gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir." dedi



YAYIN YASAĞI KARARI



İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.







YIKIM KARARI İDDİASI



Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binadan kurtarılan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu, 3 yaralının da yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, dün Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.



Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen riskli binalardan Yunus Apartmanı'nın durumunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince lazer yöntemiyle sürekli takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Arama kurtarma çalışmalarında İl Sağlık Müdürlüğümüzden saat 08.00 itibarıyla alınan verilere göre, hastanelerimize sevk edilen 9 yaralının genel durumları iyi olmakla birlikte 3 yaralının yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."







VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAKTI, GİRİŞTEKİ ATÖLYENİN RUHSATI YOK



İstanbul Valisi Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma sessiz ortamda yapılmalı. 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğu bilgisi var. Binanın 3 katı kaçaktı. Girişteki atölyenin ruhsatı yoktu. Kurtarma çalışmaları gece sürecek" dedi.







AFAD'DAN AÇIKLAMA



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.



Güllüoğlu, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD olarak olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



Arama kurtarma çalışmalarının çok sayıda personelle hızlı ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Güllüoğlu, "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz." ifadesini kullandı.



Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, olayı korkunç olarak değerlendirdi.



Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.



Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.



Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.



Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.



Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.







"KAYITLI 43 KİŞİ VARDI"



TRT Haber'e göre, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kartal'da çöken binada enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşlarımızın alandan uzaklaştırılmasını istiyoruz" denildi.



ulusal.com.tr













