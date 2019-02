Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralıların 7'sinin yoğun bakımda tedavi edildiğini belirterek, "Bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok." dedi. Kartal'da çöken binanın etrafında riskli bulunan 8 binanın yıkımına başlandı. İlk kazma, çöken binanın bitişiğindeki Yunus apartmanına vuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki bir iki gün içerisinde zannediyorum toplam 4 hastamızı taburcu edebiliriz. Şu an 14 hastamızdan biri taburcu edildi. 6 kişi yoğun bakımda. 6 yaşındaki Havva kızımızın genel durumu iyi, solunum cihazına bağlı değil. Sağ bacağına bugün küçük bir müdahale yapıldı. 9 yaşında Mahmut Tayyip evladımızı biliyorsunuz, bugün sol bacağına küçük bir müdahale yapıldı, o da solunum cihazına bağlı değil. Kendisiyle konuştum genel durumu iyi, ciddi sorunu görünmüyor" dedi. İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına devam edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile kriz merkezinde yaptığı açıklamada, olayın gerçekleştiği andan itibaren zamana karşı yarışıldığını anlattı.



"Sayın Valimizin ilk açıklaması binada adrese dayalı kayıt sisteminde 43 kişinin yaşadığına yönelikti. Ama bilgilerimiz bir taraftan misafirlerin olduğu bir taraftan orada adrese dayalı kayıt sisteminde bulunup da başka yerde yaşadığı teyit edilen sonuçlar oldu." diyen Soylu, özellikle rakam vermekten kaçındıklarını ama ilk dakikadan itibaren rakamı bildiklerini, 1 veya 2 kişiyle ilgili tereddütler olduğunu kaydetti.



Enkazda 34 kişi olduğunu düşündüklerini, 1 kişi dışında 34 rakamını tespit ettiklerini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:



"Volkan Balta, camcı olan kardeşimizin tam o anda orada olduğunu öğrendik. Aynı zamanda aşağıdaki dükkanda da 1 veya 2 kişinin olabileceği konusunda bir değerlendirme vardı. Nihayetinde bugün itibariyle de bu 34 kişinin dışında 1 kişiye daha ulaştık. O da Orta Asya kökenli, kimliği tarafımızca bilinen ama henüz teyit edemediğimiz için sizinle paylaşamayacağımız ülkemizde yaşayan bir misafir. O açıdan 14 kişiyi yaralı olarak arkadaşlarımız çıkardılar. 21 kişiyi maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı, bütün gayretlere, bütün çalışmalara rağmen onları kaybettik."



Hayatını yitirenlere rahmet, ailelerine, millete sabır dileyen Soylu, "En son çıkardığımız kişiler de Kanbur ailesinden. Şeyma Kanbur, Zehra Kanbur ve Ali Bilal Kanbur. Göçük altında olduğunu tahmin ettiğimiz 35 kişi vardı ve bu 35 kişiye de böylece ulaşmış olduk. Ancak arama kurtarma çalışmalarımız aynı anlayışla devam edecek. Zemine kadar ineceğiz. Her türlü ihtimale karşı çalışmaların devam etmesi konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık." diye konuştu.

"En alt noktaya inene kadar bir daha bir kişiyle karşılaşmayız umudu içerisindeyiz." ifadelerini kullanan Soylu, tüm arama kayıtlarına ve kayıp ihbarlarına baktıklarını, herhangi bir şeyin söz konusu olmadığını vurguladı.

Soylu, "Gelen arayan da yok ama bizim buradaki tedbirimiz ve arama kurtarma çalışmamız sonuna kadar devam edecektir. Allah, milletimizin başına bir daha böyle bir felaket vermesin. Ama bizim de sorumluluklarımız var. Her birimiz bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Kimse buradaki bireysel gücünü, ne olursa olsun eksik hissetmesin. Bir söz bir yanlışı ortadan kaldırabilir. Buna hepimizin ihtiyacı var, hepimiz de muhtacız. Bu dönüşümleri yapmak zorundayız. Bugünün Türkiyesine yakışan bu dönüşümleri gerçekleştirmektir. Bu bizim zorunluluğumuzdur. İnsanlarımızı hakkettiği standarda ulaştırmak temel hedefimiz olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Olayla ilgili soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından devam ettirildiğini aktaran Soylu, "Burada kim hatalıysa, A'sına B'sine, C'sine bakılmadan gereği yapılacaktır. Hukuki ve idari süreçler olgunlaşınca kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.



Soylu, şöyle devam etti:



"Bu büyük bir acıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız bu meseleye bakışımızı çok net bir şekilde ifade ettiler. Hakikaten buradan başlanarak atılacak adımlar var. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da ve ülkemizin her tarafında bir daha bunu yaşamak istemiyoruz. Hepimiz acıyı hissettik ama ateş düştüğü yeri yaktığı için ailelere çok daha farklı bir noktaya gittiler. Bunun ötesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız özellikle bu bölgede başka bir uygulama başlattığını ve pazartesinden itibaren de burada oluşturacağı bir ofisle birlikte hem Yeşilyurt hem Yunus Apartmanı gibi apartmanlara benzer apartmanların sağlıklı olup, olmadığının ölçümünü gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın da bu konuda çok önemli talepleri var. Bu apartmandan daha kötü apartmanı olduğun iddia eden vatandaşlarımız var. Onların hiçbirisini yalnız bırakamayız. Kentsel dönüşüm sürecinin gerçekleşmesi adına burada çok ciddi bir irade ortaya koyuyor hem bakan hem de çalışma arkadaşlarımız."



Soylu, aileleri bilgilendirmek için büyük çaba sarf edildiğini vurgulayarak, "Bizim bıraktığımız andan itibaren kirli bilgi alanı dolduruyor." dedi.



Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Süleyman Soylu, ailelere büyük minnet duyduğunu, süreci büyük bir vakarla götürdüklerini de sözlerine ekledi.



Bakan Soylu, açıklamanın ardından enkaz alanında çalışanların yanına giderek arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Ardından Alemdar ailesinin taziye çadırına giden soylu, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralılarla ilgili, "Önümüzdeki bir iki gün içerisinde zannediyorum toplam 4 hastamızı taburcu edebiliriz." dedi.



Bakan Koca, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından kurtarılarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Koca, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Koca, çöken binada enkaz kaldırma çalışmalarının dün itibarıyla sona erdiğini hatırlattı.



Koca, Kartal'daki çöken binada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını ve hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, "Şu an 14 hastamızdan biri taburcu edildi, 6 kişi yoğun bakımda." diye konuştu.

Hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Koca, "Bir hastamızı dün servise almış olduk, servisteki hasta sayımız şu an 7." dedi.



Yoğun bakımdaki 6 hastadan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu anlatan Koca, "Onun dışında 6 yaşındaki Havva kızımızın genel durumu iyi, solunum cihazına bağlı değil. Sağ bacağına bugün küçük bir müdahale yapıldı. Onun dışında bulguları iyi seyreder durumda. Ayrıca 9 yaşında Mahmut Tayyip evladımızı biliyorsunuz, bugün sol bacağına küçük bir müdahale yapıldı, o da solunum cihazına bağlı değil. Kendisiyle konuştum genel durumu iyi, ciddi sorunu görünmüyor. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde zannediyorum toplam 4 hastamızı taburcu edebiliriz." diye konuştu.



Bir gazetecinin enkazdan kurtarılan Mert Aydın'ın (19) sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine Koca, "Mert'in de sağ bacağına bugün küçük bir müdahale yapıldı. Yer yer dalgalı bir kardiyak sorunları da oluyor. Kendisiyle de konuştum. Genel durumu ciddi değil ama biraz daha yakın takip edilmesi gereken durumda." dedi.



Bakan Koca, hastanedeki hekimler ve sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, "Milletimizin başı sağ olsun, benzer acıları Rabb'im m bir daha yaşatmasın inşallah." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, ayrıca ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve diğer STK çalışanlarına geceli gündüzlü gayretlerinden dolayı teşekkür etti.



Bakan Koca'ya ziyaretleri sırasında, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile Başhekim Demirhan da eşlik etti.



İstanbul Valiliği: Bölgede riskli görülen 135 hane güvenlik nedeniyle tahliye edildi



Olayda 20 vatandaş ve bir Orta Asya kökenli misafir hayatını kaybettiği, Kriz Merkezi koordinasyonunda 76 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 14 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, bölgede riskli görülen 11 binadaki 135 hanenin güvenlik nedeniyle tahliye edildiği, buralarda ikamet eden vatandaşlara Valilikçe konaklama hizmeti sunulduğu aktarıldı.



10 APARTMANIN YIKIMINA DEVAM EDİLDİ



Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemleri sürüyor.



Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyaların alınmasına izin verildi.



21 vatandaşa mezar olan apartmanın bitişiğindeki Yunus Apartmanı'nın gece ara verilen yıkım işlemleri tekrar başladı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.



Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi



İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkili savcı, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde incelemelerde bulundu.



Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı.



Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek.



Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılacak.



Bakan Kurum daha sonra mahalledeki bir düğün salonunda, Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafında yer alan ve risk nedeniyle boşaltılan apartmanların yöneticileri ve sakinleriyle bir toplantı düzenleyecek.



PUTİN'DEN ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletti.



Yakınından haber almak için bekleyen bir vatandaş kalp krizi geçirdi



Öte yandan kriz merkezinde yakınlarından haber almak için bekleyenler arasında bulunan Zeki Kavak, fenalaşarak yere yığıldı.

Bekleme salonundaki yakınlarının bilgi vermesi üzerine Kavak'a, ilk müdahaleyi merkezde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Kavak, ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Zeki Kavak'ın, çöken binada akrabaları olduğu ve bu nedenle kriz merkezinde beklediği öğrenildi.

Çöken binanın enkazında arama ve beton yığınlarını kaldırma çalışmaları devam ediyor.





HASTANEDEN AÇIKLAMA

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralıların 7'sinin yoğun bakımda tedavi edildiğini belirterek, "Bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok."



Yaralıların isimleri ve genel durumlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

1- Hilal Tuana Alemdar, 13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi

2- Halil İbrahim Alemdar, 23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi (Kartal EAH)

3- Adem Alemdar 47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH

4- Hatice Aliefendioğlu 81 yaşında, yoğun bakımda Kartal EAH

5- Adile Oral 77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

6- Nazan Tekgöz 37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

7- Güler Yılmaz 56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

8- Bahriye Aktar 75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH

9- Tayyip Mahmut Alemdar 9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

10- Ali Alemdar 75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

11- Hüsniye Yaman 59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

12- Leyla Yaman 63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

13- Azra Havva Tekgöz, 6 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH



Olayda hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilenler ise şöyle:

1- Ayşe Alemdar

2- Yıldız Gündüzoğlu

3- Fatma Karaman

4- Mustafa Alemdar

5- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi)

6- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi)

7- Erdoğan Alemdar

8- Saime Alemdar

9- Ecrin Alemdar

10- Eslem Alemdar





7 BİNA BOŞALTILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, 5 ayrı noktada kurtarma operasyonun sürdüğünü bildirdi.



Kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktada açıklama yapan Kurum, yıkılan binanın yanındaki binada da tespitler yaptıklarını belirterek, "Binanın hem zemin hem de bodrum katındaki taşıyıcı sistem olan kolon ve perdelerin yıkıldığını gördük. Birkaç kolon ve perde yıkılmış durumda." dedi.



Bu binanın etrafındaki toplam 7 binayı da emniyet amaçlı boşalttık. Çünkü emniyet amaçlı olası bir problemde o binaların da etkilenme durumu var.



Enkazdan 1 kişi daha yaralı olarak çıkartıldı.



KARTAL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kartal Belediyesi'nden çöken binayla ilgili bilgiler paylaşıldı.



Açıklama şöyle:



"Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında;23.10.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no'lu yapı ruhsatıyla Yeşilyurt Apartmanı'nın inşaatına başlanmış.



Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş.



Binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmadığı görülmüş.



2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmıştır.



Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki;



Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı,



Bunun aksine 'İmar Barışı' olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır."





YAYIN YASAĞI KARARI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.





AHMET VE NURİYE SÖĞÜT'ÜN CENAZE NAMAZLARI

Binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Söğüt ve 75 yaşındaki Nuriye Söğüt'ün cenaze namazı kılındı.



Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Ahmet ve Nuriye Söğüt için Zeytinlik Ulu Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Söğüt ailesinin yakınları katıldı.



Söğüt çiftinin cenazesi Sultanbeyli Orhangazi Mezarlığına defnedilecek.



10 KATLI BİNANIN YIKIMINA DEVAM EDİLDİ



Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi.



Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın dün akşam ara verilen yıkım işlemlerine tekrar başlandı.



Binanın yıkımı esnasında oluşan yoğun toz için itfaiye ekipleri enkazda sulama çalışmaları yürütüyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.







ulusal.com.tr