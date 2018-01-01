banner962
Türkiye'yi sarsan skandalın ayrıntıları ortaya çıktı
Türkiye'yi sarsan skandalın ayrıntıları ortaya çıktı
Bu bankaya borcunu ödemeyenler...
Bu bankaya borcunu ödemeyenler...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den flaş açıklama
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den flaş açıklama
İşte 61 milyon TL kazanan numara
İşte 61 milyon TL kazanan numara

İstanbul Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması! İGDAŞ'tan açıklama

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırım çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, 4 katlı binada büyük hasar oluştu, bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi. İGDAŞ, doğal gaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatıldığını bildirdi

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırım çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 4 katlı bina büyük hasar gördü, park halindeki araç kullanılamaz hale geldi.  

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Dikmen Sokak'ta, iş makinesi ile yapılan kaldırım çalışması sırasında doğal gaz boru hattına zarar verilmesi sonucu patlama meydana geldi.  

Patlamanın ardından çıkan yangın, bina ile park halindeki otomobile sıçradı.

Binadakilerin dışarı çıkmasının ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 

Çalışmalar sonucu söndürülen yangında, binada büyük hasar oluştu, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. 

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili stanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir altyapı kuruluşunun gerçekleştirdiği çalışma esnasında doğal gaz hattına zarar verildiği, hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "187 Doğalgaz Acil Hattı"na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekiplerinin olaya müdahale ettiği, gerekli güvenlik önlemleri alınıp gaz akışının kesildiği aktarılarak, "Doğal gaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #doğalgaz #küçükçekmece #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Diyanet 9 bin 500 personel alacak! İşte şartlar - 2018
Sonraki Haber
2017’de ne oldu 2018’de neler olacak?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.