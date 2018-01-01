İstanbul Küçükçekmece'de kaldırım çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, 4 katlı binada büyük hasar oluştu, bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi. İGDAŞ, doğal gaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatıldığını bildirdi

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırım çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 4 katlı bina büyük hasar gördü, park halindeki araç kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Dikmen Sokak'ta, iş makinesi ile yapılan kaldırım çalışması sırasında doğal gaz boru hattına zarar verilmesi sonucu patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından çıkan yangın, bina ile park halindeki otomobile sıçradı.



Binadakilerin dışarı çıkmasının ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Çalışmalar sonucu söndürülen yangında, binada büyük hasar oluştu, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.



İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA



Olayla ilgili stanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir altyapı kuruluşunun gerçekleştirdiği çalışma esnasında doğal gaz hattına zarar verildiği, hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, "187 Doğalgaz Acil Hattı"na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekiplerinin olaya müdahale ettiği, gerekli güvenlik önlemleri alınıp gaz akışının kesildiği aktarılarak, "Doğal gaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.



