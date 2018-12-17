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İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

Küçükçekmece'de bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine operasyon düzenledi. 

Yapılan aramalarda, Katar'a gönderilmek üzere tahta sandığın iç kısımlarına gizlenmiş toplam 12 kilo 914 gram ağırlığında 80 bin uyuşturucu hap bulundu. 

Polisin uyuşturucu hapları kargoya veren şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #küçükçekmece
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