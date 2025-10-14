İstanbul M4 metro hattında intihar! Raylara atlayan 35 yaşındaki Barış Ö. hayatını kaybetti

Maltepe’de, Gülsuyu Metro İstasyonu’nda bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki seferlerde aksama yaşandı. Ekiplerin çalışmaları bir süre devam etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolunda yürüdüğü öğrenilen Barış Ö. (35) raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Barış Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Metro seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, trenlerin Maltepe – Esenkent istasyonları arasında tek hat olarakişletildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Barış Ö.’nün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından metro seferleri yeniden normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.