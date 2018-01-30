banner967
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine gözaltı
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine gözaltı

İstanbul Maltepe'de park halindeki 20 aracın lastikleri patlatıldı

İstanbul Maltepe'de park halindeki 20 aracın lastikleri patlatıldı. Sabah durumu gören vatandaşlarsa büyük bir şaşkınlıkla polisi aradı. Polis, araçların lastiklerini patlatanları bulmak için çalışma başlattı.

İstanbul Maltepe'de park halindeki 20 aracın lastikleri patlatıldı

Görüntüler İstanbul Maltepe'den...

Park halindeki 20 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlatıldı.

Sabah, araçlarının lastiklerini patlak halde görenler olayı şaşkınlıkla karşıladı.

Birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #maltepe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.