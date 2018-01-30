İstanbul Maltepe'de park halindeki 20 aracın lastikleri patlatıldı. Sabah durumu gören vatandaşlarsa büyük bir şaşkınlıkla polisi aradı. Polis, araçların lastiklerini patlatanları bulmak için çalışma başlattı.

Görüntüler İstanbul Maltepe'den...



Park halindeki 20 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlatıldı.



Sabah, araçlarının lastiklerini patlak halde görenler olayı şaşkınlıkla karşıladı.



Birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





ulusal.com.tr