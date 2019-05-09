İstanbul Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sırasında yoldan geçen bir kadın yaralandı

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Candan Sokağı üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar birbirine silahla ateş etti. Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan mermi, bu sırada yoldan geçmekte olan bir kadına isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.