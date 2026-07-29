İstanbul merkezli 12 ilde dev narkotik darbesi: 133 tutuklama, tonlarca uyuşturucu sergilendi!

1-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 139 şüpheliden 133’ü tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen tonlarca uyuşturucu madde ve materyal emniyette sergilendi.

12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Narkotik polisinin yürüttüğü çalışmalar kapsamındaki operasyonlar; İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Denizli, Kütahya, Bitlis, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Sakarya’da gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda toplamda şu maddeler ele geçirilerek el konuldu:

625 kilo 940 gram metamfetamin

273 kilo 38 gram skunk

146 kilo 800 gram AM

117 kilo 300 gram pregabalin

21 bin 735 adet sentetik ecza

249 kilo kimyasal katkı maddesi

Böylece operasyonlar genelinde toplam 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21 bin 735 adet sentetik ecza ve 249 kilo kimyasal katkı maddesi emniyet güçlerince muhafaza altına alındı.

Zeytinburnu'nda 11.5 ton üretebilecek ham madde ele geçirildi

Öte yandan, iki gün önce Zeytinburnu’nda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda yaklaşık 11 ton 500 kilo uyuşturucu madde sentezlenebileceği değerlendirilen 115 kilo 500 gram AM-2201 maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 139 kişiden 133'ü tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 139 şüpheliden, işlemleri tamamlanan 133’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 6 şüpheli hakkında yürütülen adli işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz"

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sergiyi yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Selami Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz son bir ay içerisinde ilimiz merkezli 11 ilde ulusal ve uluslararası uyuşturucu tacirlerine yaptığı operasyonlar sonucunda; toplamda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21 bin 765 adet uyuşturucu hap ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca iki gün öncesinde Zeytinburnu ilçemizde yapılan operasyonlar sonucunda 11 ton 500 kilogram uyuşturucu madde sentezlenebileceği değerlendirilen 115 kilogram 500 gram AM-2201 maddesi ele geçirilmiştir.

Operasyonlar sonucunda 139 şahıs gözaltına alınmış, 133 şahıs tutuklanmış, 6 şahsın işlemleri ise devam etmektedir. Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Ele başından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir; gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.”