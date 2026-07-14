İstanbul merkezli 12 ilde şafak operasyonu! 4 organize suç örgütü çökertildi

Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 4 ayrı mafya yapılanmasına büyük bir darbe indirilirken, zanlıların emniyetteki işlemleri başlatıldı.

DEVLETİN ÇELİK PENÇESİ 12 İLDE BİRDEN İNDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün teknik ve fiziki desteğiyle yürütülen operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle olgunlaştırıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip süreçlerinin ardından ekipler; "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" gibi çok sayıda ağır suça karıştığı tespit edilen çete üyelerinin kimliklerini ve saklandıkları adresleri tek tek belirledi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA 74 ZANLI YAKALANDI

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düğmeye basan emniyet güçleri, belirlenen 4 ayrı organize suç örgütüne üye olan zanlıların yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul başta olmak üzere Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyonkarahisar ve Elazığ'da önceden tespit edilen onlarca adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla baskınlar yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 74 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak ve yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Güvenlik kaynakları, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin aralıksız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.