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İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 32 tabanca, 10 otomatik av tüfeği, 2 bin 400 mermi, 275 namlu, 2 matkap ve 1 mengene ele geçirildi, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla getirilen silah, mermi ve silah parçalarının piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından 24 Ocak'ta İstanbul, Tekirdağ ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, organize suç örgütü elemanı 20 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 32 tabanca, 10 otomatik av tüfeği, 2 bin 400 mermi, 275 namlu, 2 matkap ve 1 mengene ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #operasyon #Tekirdağ #kars
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