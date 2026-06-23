İstanbul merkezli 8 İlde şafak operasyonu! Paravan şirketler üzerinden vurgun yapan 64 kişi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir teknik takip başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, sözde "danışmanlık" faaliyeti yürüten bazı şirketlerin çevrim içi muhasebe sistemlerini mercek altına aldı. Dijital veriler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, bu şirketlerin paravan olarak kullanıldığı ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu şahıs adına organize şekilde ikamet izni temin edildiği kesin olarak tespit edildi.

Belgeleri Tahrif Edip Kamu Kurumlarını Yanılttılar

Yapılan detaylı çalışmalarda şebekenin izlediği akılalmaz yöntemler de gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin resmi ikamet izni başvurularında ibraz edilen belgeler üzerinde oynama ve tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte ya da tamamen sahte evraklar düzenledikleri belirlendi. Sistematik olarak hazırlanan gerçeğe aykırı taahhütnamelerle ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve göçmen kaçakçılığı suçunun organize bir ağ üzerinden yürütüldüğü saptandı.

8 İlde Eş Zamanlı Şafak Operasyonu

Yürütülen titiz takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tek tek netleştiren ekipler, bu sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 8 ilde düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade ve sorgu işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikatın devam ettiği bildirildi.