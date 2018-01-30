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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 60 kişiyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 28 ilde operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerine sözde eğitim danışmanlığı yaptıkları öne sürülen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilerek, mesajlaşma içerikleri çözümlenen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, şüphelilerden 16'sı yakalandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, 44 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #istanbul #istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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