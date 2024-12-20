İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'un yanı sıra Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 11'inin tutuklanmasına karar verdi. İtirafçı olan 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

7 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analizler sonucunda, FETÖ'nün mahrem sorumluları tarafından kurum sınavlarına hazırlanmaları için örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirilen kişiler belirlenmişti.

Aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı da bulunan şüphelilere yönelik 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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