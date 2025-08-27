İstanbul metrosunda yeni düzenleme: Çıkışlar kapatıldı

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı, Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi önü çıkışının kapalı olduğu bildirildi.

Yolcuların ulaşımı için Kasımpaşa Metro çıkışı ile Refik Saydam Caddesi çıkışlarının açık olduğu ifade edildi.