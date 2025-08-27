İstanbul metrosunda yeni düzenleme: Çıkışlar kapatıldı
İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonundaki bazı çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar yolcu kullanımına kapatıldı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı, Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi önü çıkışının kapalı olduğu bildirildi.
Yolcuların ulaşımı için Kasımpaşa Metro çıkışı ile Refik Saydam Caddesi çıkışlarının açık olduğu ifade edildi.