İstanbul-Mudanya seferinde korkutan kaza! İDO gemisi iskeleye bodoslama girdi

İstanbul-Mudanya seferini gerçekleştiren İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait yolcu gemisi, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki iskeleye yanaşma manevrası yaptığı sırada kontrolden çıkarak iskeleye çarptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul-Mudanya seferinde korkutan kaza! İDO gemisi iskeleye bodoslama girdi
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 Çarpmanın şiddetiyle deniz otobüsünün ön burun kısmında maddi hasar oluşurken, koltuklarından savrulan yüzlerce yolcu korku dolu anlar yaşadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

YANAŞMA MANEVRASI SIRASINDA SERT ÇARPMA

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi’nde meydana geldi:

İstanbul’dan kalkış yaparak Mudanya seferini tamamlamak üzere olan İDO deniz otobüsü, yolcularını indirmek için kıyıya yaklaştı.
İskele rıhtımına yanaşma manevrası gerçekleştirdiği esnada deniz otobüsü henüz belirlenemeyen teknik ya da yönetsel bir nedenle beton iskeleye çarptı.
Çarpmanın sarsıntısıyla birlikte gemi içinde bulunan yolcular kısa süreli çığlık ve panik yaşadı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Kaza sonrası yapılan ilk kontrollerde yolcular arasında herhangi bir yaralanmanın olmadığı tespit edildi.

Deniz otobüsünün baş/burun bölümünde kaporta ve gövde hasarı meydana gelirken, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İçerideki korku dolu dakikalar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, liman başkanlığı ve ilgili ekipler kazanın kesin nedenine ilişkin resmi inceleme başlattı.

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