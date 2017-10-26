İstanbul Okmeydanı'nda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Okmeydanı'nda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.



Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Silah ile taş ve sopanın da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.



Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan ve kafasından bıçakla yaralandığı öğrenilen Hüseyin Baş (36) kurtarılamadı. Kavgada bıçakla yaralanan Osman Baş (32), Figen Akgüç (19) ve Mehmet Selim Akgüç (40), bıçakla ve silahla yaralanan Abdül Samet Akgüç (32) ile darp sonucu yaralanan Hacı Ali Akgüç'ün ise tedavileri sürüyor.



Olayın ardından bölgeye gelen ve TOMA ile önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.



Polisin araştırmasında, 2 ay önce trafikte çıkan tartışma üzerine iki aile arasında husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi.