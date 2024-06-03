İstanbul plaj ücretleri açıklandı! Duyan kulaklarına inanamadı
Haziran ayının gelmesiyle birlikte plajlar kapılarını açmaya başladı ve fiyatlarıyla dikkat çekiyorlar. İstanbul’daki plaj giriş ücretleri, en pahalı tatil yerlerinden biri olan Bodrum’la neredeyse aynı seviyede...
İstanbul'da plajlar ve turistik tesislerin giriş ücretleri belirlendi. Açıklanan fiyatlar yüksekliğiyle öne çıkıyor. Hafta içi ve hafta sonu farklı tarifelerin uygulandığı plajlarda fiyatlar 200 ile 1000 TL arasında değişiyor, bu durum da dikkatleri üzerine çekiyor.
İSTANBUL PLAJ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI
İstanbul’da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlanırken, sahil bölgelerinde hizmet veren birçok plaj ve turistik tesislerde giriş ücretleri de belli oldu.
Sadece, şemsiye, şezlong ve duş hizmetinin ücrete dahil olduğu işletmelerde fiyatları bölgeye göre değişkenlik gösterirken, söz konusu fiyatlar hafta içi-hafta sonuna göre değişiklik göstermektedir.
İSTANBUL İLÇELERİNDEKİ PLAJ GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Haziran ayının ilk haftasında açılacak olan plaj ücretleri ile ilgili bilgiler ise şu şekilde;
Sarıyer’de yer alan işletmeler, kişi başı 250 lira ile 750 lira arasında değişen giriş ücreti talep ederken, Şile’de kişi başı giriş ücretler 200 lira ile 800 lira arasında değişiyor.
Florya’da ise söz konusu ücretlerin 500 liraya kadar çıktığı gözlenmekte.