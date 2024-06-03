İstanbul plaj ücretleri açıklandı! Duyan kulaklarına inanamadı

İstanbul'da plajlar ve turistik tesislerin giriş ücretleri belirlendi. Açıklanan fiyatlar yüksekliğiyle öne çıkıyor. Hafta içi ve hafta sonu farklı tarifelerin uygulandığı plajlarda fiyatlar 200 ile 1000 TL arasında değişiyor, bu durum da dikkatleri üzerine çekiyor.