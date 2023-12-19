İstanbul Polisinden ''Huzur Uygulaması''

İstanbul polisi, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

İstanbul Polisinden ''Huzur Uygulaması''
Son Güncelleme:

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında araçlarda detaylı arama yapıldı, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

# İstanbul
Çok Okunanlar
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar FETÖ'nün Cübbeli Ahmet Hoca'yı öldürme planı! FETÖ'nün Cübbeli Ahmet Hoca'yı öldürme planı! Güzelliğiniz Sırrı Herkes Tarafından Merak Edilecek! Güzelliğiniz Sırrı Herkes Tarafından Merak Edilecek!