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İstanbul Sancaktepe'de soba faciası: İki kardeş yaşamını yitirdi, anne yaralı

İstanbul Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen Salih ile Hayrunnisa Boyraz kardeşler, hayatını kaybetti, anneleri yoğun bakımda tedavi altına alındı

İstanbul Sancaktepe'de soba faciası: İki kardeş yaşamını yitirdi, anne yaralı

Sancaktepe'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti, anneleri yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Boyraz ailesinden bir süre haber alamayan komşuları, pencereyi dışarıdan açtı.

Yoğun dumanla karşılaşan komşular, anne ile 2 çocuğunu yatar halde gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, Salih (10) ve kardeşi Hayrunnisa Boyraz'ın (7) hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan anne Gülay Boyraz (38) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boyraz'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Baba Adem Boyraz'ın ise memleketi Tokat'ta bulunduğu belirtildi.  


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Sancaktepe #salih boyraz #soba zehirlenmesi #Hayrunnisa Boyraz #adem boyraz #gülay boyraz
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