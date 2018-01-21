Sancaktepe'deki bir pres döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir pres döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Büyükbakkalköy, Yakacık'taki itfaiye gruplarınca kontrol altına alındı.
Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangın çıkış sebebi araştırılıyor.
İstanbul Sancaktepe'deki bir pres döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Sancaktepe'deki bir pres döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
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