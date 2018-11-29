İstanbul'da etkili olan sağanak yağıl nedeniyle Sarıyer'de yol çöktü. İDO ve BUDO seferleri iptal edildi, hava tradiği aksadı. Sağanak ve kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor.

Yurt yağışlı havanın etkisi altında. İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış sürüyor.



Rumeli Kavağı'nda yağış nedeniyle yol çötü.



AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatıldı.



Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.



Yoğun sis ve yağış hava trafiğini de etkiledi.



Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar Bursa ve Çorlu'ya yönlendirildi.



Edirne'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı.



Sel felaketinden sonra bölgede hasar tespit çalışmaları yapıldı. Edirneliler yaşananları anlattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede, 2 ila 8 derece düştü.



Muğla'nın il merkezi ve Marmaris ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ilçelerinde taşkın tehlikesi konusunda vatandaş uyarıldı.



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