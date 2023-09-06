İstanbul sele teslim oldu! Bir kişi hayatını kaybederken valilikten açıklama yapıldı

İstanbul genelinde etkili olan sel nedeni ile İstanbul sele teslim oldu. İstanbul'daki etkili yağışlar nedeni ile Başakşehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, İstanbul valiliğinden açıklama yapıldı.

İstanbul sele teslim oldu! Bir kişi hayatını kaybederken valilikten açıklama yapıldı
Editör: Süleyman Daban
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İstanbul Valiliği, akşam etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir'de sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sağanak yağışın Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibarıyla etkisini kaybettiği belirtildi.

istanbul sele teslim oldu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık hizmetinin verilmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Başakşehir'de sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Şahsın cesedine ulaşıldı. Ekiplerimizin su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, akşam etkili olan sağanak sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde olmak üzere 2'ye yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sağanak yağışın Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibarıyla etkisini kaybettiği belirtildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık hizmetinin verilmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Başakşehir'de sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Şahsın cesedine ulaşıldı. Ekiplerimizin su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İstanbul sele teslim oldu! Bir kişi hayatını kaybederken valilikten açıklama yapıldı - Resim : 3

Valilikten yapılan son açıklamada ise "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir." bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye yaklaşık 125 kilo gram yağış düştüğünü vurgulayarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini, sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

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Gül, "Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşehrilerimiz 112'yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir." paylaşımında da bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # istanbul # sağanak yağış
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