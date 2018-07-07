Bu defa gökyüzü şarkı söyleyen ve gitar çalan müzisyenlerle renklendi. İstanbul Kilyos Sahili'nden yamaç paraşütüyle havalanan müzisyenler gökyüzünde gitarla konser verdi.

Ne yükseklik korkusuna aldırış ettiler ne de bulutlara...



Önce gökyüzüne uçtular sonrada havada gitar çalıp şarkı söylediler.



İstanbul'da gökyüzü motorlu yamaç paraşütüyle 1 kilometre irtifada gitar çalan ve şarkı söyleyen müzisyenlerle renklendi.



Kilyos Sahili'nden havalanan Osman Can Sönmezocak ile Zafer Taşdelen gökyüzünde gitarla konser verdi.



Müzisyenlerin havada orkestra eşliğinde müzik projesi de var.



ulusal.com.tr

