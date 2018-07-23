İstanbul bugün kavruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden İstanbulluları uyarmıştı. Termometreleler 37 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere ve deniz kenarlarına akın etti.

Termometreler yükseldikçe yükseldi .Sıcak hava İstanbulluları bunalttı.



İstanbul'da termometreler 37 dereceyi buldu, hisedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı.



Uzmanlar sıcak hava için vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı.



Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahil ve deniz kenarlarında aldı.



Vatandaşlar boğazın serin sularına atlayarak bir süre rahat nefes aldı.



Sıcaktan sadece insanlar değil hayvanlar da etkilendi. Güvercinler ve martılar süs havuzlarından su içerek serinledi.



ulusal.com.tr

