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İstanbul Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

İstanbul Silivri'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

İstanbul Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

SİLİVRİ'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi.

SİLİVRİ'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi.

Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti. Öte yandan TEM otoyolunda sürücüler yağış nedeniyle kontrollü olarak ilerledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #silivri
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