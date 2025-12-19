İstanbul sise teslim oldu: İşte o kartpostallık kareler...

Sisin alçak kesimleri kapatmasıyla birlikte şehrin yüksek yapıları adeta bulutların üzerinde süzülen adaları andırdı. Levent bölgesinde bulunan gökdelenler, sis tabakasını delerek yükselirken, bu yapıların oluşturduğu siluet gün doğumunun sıcak renk tonlarıyla bütünleşti. Benzer şekilde İstanbul Finans Merkezi ve Çamlıca Kulesi de beyaz örtünün üzerinde kalan simge yapılar olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un kaotik yüzünü gizleyip bambaşka bir çehresini ortaya çıkaran bu sisli sabah, kentin hafızasına kazınacak manzaralar bıraktı.