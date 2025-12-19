İstanbul sise teslim oldu: İşte o kartpostallık kareler...
Megakent sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beyaz bir örtüye teslim oldu. Gökyüzünden kaydedilen kareler şehri adeta bir masal diyarına çevirdi.
Günün ağarmasıyla birlikte İstanbul semalarında etkisini artıran yoğun sis, kentin üzerini örterek eşsiz bir atmosfer oluşturdu.
Sabah saatlerinde görüş mesafesini etkileyen bu doğa olayı, havadan görüntülenerek kaydedildiğinde ise ortaya bambaşka bir manzara çıktı. Dron kamerası, şehri esir alan yoğun sis tabakasını delip bulutların üzerine çıktığında, güneşin doğuşuyla birleşen büyüleyici anlara tanıklık etti.
ADETA PAMUK TARLASI GİBİ
Bulut denizini yaran güneş ışıkları, gökyüzünde süzülen dronun objektifine kartpostalları aratmayan kareler olarak yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde, kenti kaplayan beyaz örtünün uçsuz bucaksız bir pamuk tarlasını andırması dikkat çekti.
Kaydedilen görüntülerde kullanılan zaman atlamalı (time-lapse) çekim tekniği, bulutların akışını hızlandırılmış bir şekilde gözler önüne serdi. Sis denizinin üzerinde hareketsiz gibi duran İstanbul silueti ile hareket halindeki bulutların oluşturduğu kontrast, estetik bir görüntü ortaya çıkardı.
Ancak çekimlerin en dikkat çekici detayı, şehrin sınırlarını aşan bir manzara oldu. İstanbul’dan kilometrelerce uzaklıkta bulunan Bursa’daki Uludağ’ın zirvesi, bulutların üzerindeki netliğiyle görüntülere yansıdı.
Sisin alçak kesimleri kapatmasıyla birlikte şehrin yüksek yapıları adeta bulutların üzerinde süzülen adaları andırdı. Levent bölgesinde bulunan gökdelenler, sis tabakasını delerek yükselirken, bu yapıların oluşturduğu siluet gün doğumunun sıcak renk tonlarıyla bütünleşti. Benzer şekilde İstanbul Finans Merkezi ve Çamlıca Kulesi de beyaz örtünün üzerinde kalan simge yapılar olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un kaotik yüzünü gizleyip bambaşka bir çehresini ortaya çıkaran bu sisli sabah, kentin hafızasına kazınacak manzaralar bıraktı.