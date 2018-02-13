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İstanbul Şişli'de cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var

İstanbul Şişli'de 2 grup cadde ortasında birbirine girdi. Kameralara yansıyan kavgada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Şişli'de cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var

Olay, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ara sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi başına aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Yaşanan arbedede bir taksi hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polisler olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yaralılar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde taş ve sopa olan grubun ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçtiği ve o sırada vatandaşların da etrafa kaçıştığı görülüyor.

TAKSİDEKİ HAMİLE KADIN FENALAŞTI

Taksisiyle yoldan geçerken bir anda kavganın ortasında kalan taksi şoförü Ertan Aktürk, "Ben araçtaydım. Araçta hamile müşterim vardı. Bir anda kavganın ortasında kaldık. Ellerinde taş ve sopa olan bir grup arabama saldırmaya başladı. Hamile kadın fenalaştı onu da hastaneye götürdüm" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şişli #istanbul
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