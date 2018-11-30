İstanbul Şişli'de paniğe neden olan, 17 katlı binanın beşinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen ve içerde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.



Leylak Sokak'taki 17 katlı binanın beşinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.



Yangın kısa sürede söndürülürken binada soğutma çalışması yapıldı.



Ayrıca dumandan etkilenerek içeride mahsur kalan 4 kişi de kurtarıldı.



Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.





ulusal.com.tr