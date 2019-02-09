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İstanbul Şişli'de silahlı soygun

İstanbul Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

İstanbul Şişli'de silahlı soygun

İstanbul Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi. 

Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir iş yerine yüzlerinde maskeyle gelen silahlı 2 zanlı, çalışanları silahla tehdit ederek bir miktar para ve bir dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. 

İhbar üzerine sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #şişli
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