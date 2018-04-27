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İstanbul Sultanahmet'te otelde yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

İstanbul Sultanahmet'te otelde yangın! Mahsur kalanlar var

Sultanahmet'te bulunan bir otelde çıkan yangında 1'i iftaiyeci 5 kişi yaralandı.

Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci yaralandı. Yaralı itfaiye eri arkadaşları tarafından taşınarak ambulansa konuldu. 

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #sultanahmet #yangın
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