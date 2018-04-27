İstanbul Sultanahmet'te bulunan bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında otelde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir yandan yangına müdahele edildi. Diğer yandan yaralılar ambulansa taşındı. Korku dolu anların yaşandığı yangında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



Yangın İstanbul Sultanahmet'te bulunan bir otelde öğle saatlerinde çıktı.



Nedeni henüz belirlenmeyen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İçeride mahsur kalan 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı.



Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralarılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



İlerleyen dakikalarda yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri de yaralandı. Yaralı itfaiye eri arkadaşları tarafından ambulansa taşındı.



Uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası yetkililer, otelde inceleme yaptı. Polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.



1'i ağır 5 kişinin yaralandığı otel, daha önce birçok habere konu olmuştu. Uzun zamandır Osmanlı arşivi olarak kullanılan bina, AKP'li bir isme verilerek otel yapılmıştı.





