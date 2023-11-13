İstanbul Tarihi Yarımada Modellendirildi

10.000 figür, 50.000 led ışığı ile tarih günümüze taşındı.



Medeniyetlerin başkenti; dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden olan Tarihî Yarımada aslına sadık kalınarak modellendirildi.



İstanbul Tarihi yarımada 1600’lü yıllardan 19. yüzyıla uzanan hikâyesiyle devasa bir model sergiye dönüştü. Serginin en büyük özelliği de tarihi anların canlandırılarak anlatılması.



60 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan Modelport sergisinin kurucusu Murat Soysal, ziyaretçilerin en çok merak ettiği, maketlerin nasıl yapıldığına dair sorular olduğunu belirtti.



Tarih meraklılarına yepyeni bir kapı aralayan İstanbul Model sergisi, Tarihi kesitleri 3 boyutlu deneyimleme fırsatıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



